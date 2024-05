Pyongyang déclare les tirs d'essai des nouveaux missiles balistiques autoguidés

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé, vendredi dernier, aux tirs d'essai de missiles balistiques tactiques équipé d'un « système de navigation autoguidée » sous la surveillance de Kim Jong-un.La KCNA a ensuite fait part, le jour, suivant de ces tirs, « qui ont permis de vérifier la précision et la crédibilité du système de navigation autoguidée ». L'agence de presse officielle du pays communiste a également reporté que le leader nord-coréen avait exprimé « une grande satisfaction sur la valeur militaire stratégique du développement et du déploiement réussis de ce système ».Effectivement, Pyongyang avait tiré, le 17 mai dernier, plusieurs missiles balistiques à courte portée depuis Wonsan, une ville nord-coréenne en province de Gangwon. Les projectiles avaient parcouru 300 km avant de tomber dans la mer de l’Est, située entre les deux Corées et le Japon.Il s'agit de la cinquième provocation balistique nord-coréenne depuis début 2024.Un jour avant, Kim Jong-un avait visité une usine de l'industrie de la Défense, dont il se montrait satisfait de la production accomplie au 1er semestre. Il avait mis en avant « la nécessité de l'amélioration des forces dissuasives contre une guerre nucléaire, pour préserver la sécurité nationale malgré les provocations militaires des ennemis ».Kim III avait ajouté que « les forces hostiles auraient besoin de constater les capacités nucléaires de son régime pour avoir peur et renoncer à tout acte irresponsable ».Les tirs nord-coréens de la semaine dernière sont intervenus un jour après que la Chine et la Russie aient réaffirmé leur soutien à l'Etat ermite. Les deux alliés de Pyongyang ont adopté, lors du sommet tenu jeudi dernier à Pékin, une déclaration commune qui s'oppose à toute provocation militaire contre la Corée du Nord par les Etats-Unis et leurs alliés.