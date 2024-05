Achats directs sur les sites étrangers : Séoul ne va pas interdire 80 produits à risques

Photo : YONHAP News

Séoul a nié le fait qu’il envisagerait d’interdire les achats de 80 produits révélant des risques pour ses consommateurs sur des sites étrangers.Lors d’un briefing, organisé ce matin au complexe gouvernemental de Séoul, le deuxième vice-ministre du Bureau de coordination politique (OPC) a exprimé ses excuses pour avoir causé de la confusion. Selon Lee Jung-won, il ne sera pas possible de bloquer d’un coup les achats à l’étranger par Internet compte tenu de la trop grande quantité de produits.Le haut officiel a déclaré que le gouvernement n’avait jamais examiné ce dispositif. Avant d’ajouter que l’exécutif comptait passer juste les produits potentiellement dangereux au crible et annoncer leur liste, alors que cette étude était menée par plusieurs organisations.Le gouvernement sud-coréen a montré sa volonté de renforcer l’examen des produits achetés sur les sites étrangers, même s’il ne pouvait pas les vérifier un par un. Il consultera après les données et les informations accumulées pour décider comment traiter les articles dont les risques ont été confirmés.