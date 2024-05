Dette du gouvernement sur PIB : la Corée du Sud affiche la deuxième plus grande hausse après Singapour

Photo : Getty Images Bank

Le ratio de dette du gouvernement sur PIB de la Corée du Sud est passé de 37,7 % en 2013 à 55,2 % en 2023. C'est un bond de 17,5 points.D’après un rapport publié le mois dernier par le FMI, le pays du Matin clair est le deuxième pays à afficher la plus grande hausse parmi onze nations qui n’utilisent pas les monnaies clés après Singapour.Pour information, la dette du gouvernement comprend la dette nationale et celle des institutions publiques à but non lucratif. Le FMI et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’en servent pour comparer la santé financière de leurs pays membres.Le FMI a prévu que la Corée du Sud verrait son taux augmenter à 59,4 % en 2029, alors que les taux de Singapour et d’Israël atteindront respectivement 165,6 % et 68,5 %.