Etrangers avec un visa de long séjour : leur taux d’adhésion à des assurances atteint 41 % à fin 2023

Photo : YONHAP News

La part d’étrangers avec un visa de long séjour, qui ont adhéré à au moins une assurance privée, s’élevait à 41 % à fin 2023. L’Institut coréen de développement des assurances (KIDI) a révélé que leur nombre avait atteint 690 000.L’assurance-vie et l’assurance de dommages de longue durée, ainsi que l’assurance auto ont recensé chacune 310 000, 420 000 et 220 000 clients étrangers. Alors que les taux d’adhésion des hommes et des femmes aux deux premières étaient similaires, celui des hommes étrangers âgés de 30 à 49 ans était bien inférieur à celui des femmes de la même tranche d’âge.L’assurance auto a connu une hausse du nombre d’adhérents étrangers de 8,8 % sur ces cinq dernières années, la plus forte augmentation parmi les assurances.D’après le KIDI, la Corée du Sud comptait 1,91 million d’étrangers avec un visa de long séjour à fin mars, contre 1,69 million à la fin de 2022. Elle accueille notamment de plus en plus de jeunes étrangers dans la vingtaine et la trentaine.