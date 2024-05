L’importation des fruits exotiques atteint un record

La valeur de l’importation de bananes a atteint près de 46,3 millions de dollars en avril en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le service des douanes. Il s’agit d’une augmentation de 58,5 % en glissement annuel. Et ça dépasse le dernier record de 46,2 millions de dollars établis en mai 2018.Le pays du Matin clair a également acheté beaucoup d’ananas de l’étranger. D’une valeur estimée à 9,06 millions de dollars. C’est une hausse de 74,2 % comparée au mois précédent. Et c’est la première fois que le cap des 9 millions de dollars est franchi.Principales raisons à ces introductions records de fruits tropicaux sur le marché sud-coréen : le gouvernement en a fait importer plus qu’au printemps précédent. Et ce, afin de faire face à l’inflation des prix des pommes et poires domestiques récoltés en automne. On voit donc non seulement plus de bananes et d’ananas en provenance de l’étranger sur les étals, mais aussi des oranges et des mangues.