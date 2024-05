Météo : nuageux le matin, ensoleillé l’après-midi

Photo : YONHAP News

Ce mardi, le temps est mitigé au pays du Matin clair. Même si aucune précipitation n’est à déclarer, la grisaille domine sur toute la moitié nord du territoire jusqu’à Daegu. Le reste du pays est sous le soleil, soleil qui s’étendra au nord dans l’après-midi.Côté températures, sur le chemin du travail, il fait relativement doux. Séoul enregistre 17°C, alors que la minimale est pour Andong avec 12°C et la maximale pour l’île insulaire de Jeju avec 18°C. Il fait 15°C à Busan et Mokpo et 14°C à Gangneung, Daegu ainsi qu’à Jeonju.Dans la deuxième partie de journée, le mercure grimpera haut : 28°C à Séoul, tout comme à Chuncheon, Cheongju, Daejeon, Jeonju et Gwangju. Il fera un peu plus frais sur la côte sud, où Busan enregistrera 22°C et Yeosu 23°C. Ceci dit, il fera tout de même 25°C à Mokpo et Jeju.