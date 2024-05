Photo : YONHAP News

La ville de Sao Paulo, au Brésil, a introduit le coréen comme deuxième langue étrangère dans son système d’enseignement primaire et secondaire. Un accord entre le Consulat général de Corée du Sud à Sao Paulo et le ministère de l’Education de la plus grande ville d’Amérique du Sud a été signé, lundi, dans ce sens.Depuis l’année dernière, la langue coréenne y a été enseignée à titre d’essai. Mais désormais, le KEISP ou le Centre d’éducation du coréen à Sao Paulo va non seulement fournir des enseignants et matériaux scolaires aux établissements locaux, mais aussi organiser des événements culturels afin de promouvoir davantage le pays du Matin clair en Amérique Latine.