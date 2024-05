IA : ouverture aujourd’hui du sommet mondial de Séoul

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que s’ouvre à Séoul le deuxième sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA). Il poursuivra le travail déjà entamé lors de sa première assise, tenue en novembre à Bletchley Park, près de Londres.Si les discussions de l’année dernière se sont consacrées aux risques associés à cette révolution technologique, celles qui débutent aujourd’hui porteront aussi sur son innovation et son intégration, au-delà des questions relatives à sa sécurité.La réunion est co-organisée par la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Elle se déroule en deux sessions distinctes : l’une de chefs d’Etat ou de gouvernement et l’autre de ministres.La première aura lieu ce soir en visioconférence. La seconde, en présentiel, est prévue demain après-midi. Elle sera présidée conjointement par les ministres des Sciences des deux pays hôtes. Les responsables gouvernementaux de plus de 19 Etats, ainsi que les représentants de leurs industries, de leur société civile ou encore leurs universitaires, y prendront part eux aussi. Ils travailleront sur les moyens de renforcer la sécurité de l’intelligence artificielle et sur son développement de manière durable.Outre ces deux événements majeurs, sera également organisé demain l’« AI Global Forum ». Les dirigeants de plusieurs grandes entreprises de la tech, sud-coréennes et étrangères, y sont attendus.