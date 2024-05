Financement des GIs : reprise des négociations Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la Corée du Sud et les Etats-Unis reprennent aujourd’hui leurs négociations visant à renouveler l’accord, dit SMA, sur le partage des coûts de stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule.Leurs délégués se retrouvent à Séoul pour une deuxième réunion dédiée, qui se poursuivra jusqu’à jeudi. La première a eu lieu fin avril à Hawaï. Ils se sont alors contentés de faire connaître leur position respective. Mais cette fois-ci, ce serait différent. Leurs discussions entreront dans le vif du sujet. Elles doivent porter plus précisément sur la contribution du pays du Matin clair à l’effort bilatéral.Avant d’entamer les pourparlers du mois dernier, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères avait d’ores et déjà fait part de sa position, selon laquelle ces frais devaient être déterminés à « un niveau raisonnable ».Une position qui ne semble pas tout à fait être partagée par les USA. Effectivement, lors de son arrivée à Séoul samedi dernier, la chef de leur délégation a déclaré aux journalistes s’attendre à un « bon dialogue ». Selon elle, les négociations sont liées à l’importance de l’alliance bilatérale et aux soutiens réciproques.Pour information, la contribution de Séoul est utilisée essentiellement pour le paiement des salaires des travailleurs sud-coréens des bases américaines, pour la construction des installations militaires ou encore pour le soutien matériel.Le pacte, actuellement en vigueur, a été signé en 2021. Les deux parties se sont alors entendues sur une revalorisation de 13,9 % par rapport à l’année précédente, à 1 183 milliards de wons. Cela représente environ 798 millions d'euros.