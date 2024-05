IDE : les USA, la première destination des entreprises sud-coréennes en 2023

Photo : YONHAP News

Les investissements directs étrangers (IDE) des entreprises sud-coréennes ont atteint 63,4 milliards de dollars en 2023. Or, 43,7 % de cette somme, soit 27,7 milliards, sont allés aux Etats-Unis. C’est du jamais-vu depuis 1988. C’est ce que l’on a appris d’un rapport publié, hier, par l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita).Selon le document, les îles Caïmans sont la deuxième destination préférée des investissements sud-coréens, devant le Luxembourg, le Canada, le Vietnam, l’Indonésie et la Chine.Comment expliquer cette forte augmentation des investissements du pays du Matin clair aux USA ? L’an dernier, ses fabricants de batteries de recharge et de puces électroniques ont massivement placé leurs capitaux en Amérique. La raison : recevoir des subventions accordées par le pays de l’Oncle Sam dans le cadre de ses deux nouvelles lois « Chips Act » et « IRA ».Samsung Electronics a massivement investi pour construire une nouvelle usine de production de semi-conducteurs au Texas. LG Energy Solution, l’une de ses compatriotes, a fait de même pour établir une usine de fabrication de batteries dans l’Arizona. Ce flux a porté à 99 et 70 % la part des IDE sud-coréens aux Etats-Unis dans ces deux filières.