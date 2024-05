Salaire minimum : coup d’envoi des négociations pour 2025

Photo : YONHAP News

La Commission nationale du salaire minimum lance, aujourd’hui, son examen en vue de déterminer le salaire minimum pour l’année prochaine. Habituellement, elle est composée d’un nombre égal de représentants des employés, des employeurs et du gouvernement. Soit un total de 27 membres.Ce premier jour, ces derniers se réunissent au complet pour élire, d’abord, le chef de l’organe, qui doit diriger les négociations. Celles-ci s’annoncent laborieuses cette année encore. Puis, ils doivent se retrouver avant de parvenir à un accord sur plusieurs points. Il s’agit entre autres de la revalorisation du montant et de l’application différenciée ou non du salaire, selon le segment.D’après la loi en vigueur, la commission a jusqu’au 27 juin pour boucler ses travaux. Cela dit, il semble certain que ce délai légal sera dépassé, comme ce fut le cas auparavant.L’an dernier, le smic horaire pour 2024 avait été revalorisé de 2,5 %, le deuxième plus faible de l'histoire, à 9 860 wons. Soit environ 6,6 euros. Si ce taux progresse de seulement 1,4 % pour l’an prochain, le montant sera alors supérieur au seuil de 10 000 wons pour la première fois.Sans surprise, les syndicats des travailleurs revendiquent une forte hausse de cette rémunération minimale, en invoquant la flambée des prix et la chute conséquente du pouvoir d’achat. A l’inverse, le patronat semble réclamer son gel.Autre sujet qui fâche, il concerne les experts dits « d’intérêt public ». Les syndicats pointent du doigt le fait que ces représentants du gouvernement sont majoritairement conservateurs et défavorables à leur égard. Ils sont plus particulièrement opposés à la nouvelle participation aux négociations de l’un d’entre eux, l’universitaire Kwon Soon-won.