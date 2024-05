Washington voit une corrélation entre les tirs balistiques de Pyongyang et la division du Conseil de sécurité

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a redit que tous les tirs de missiles balistiques de Pyongyang étaient contraires à plusieurs des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, qui les interdisent. C’est son porte-parole qui a fait cette remarque, en réponse à la question d’un journaliste, lors d’un point de presse, hier.Matthew Miller en a profité pour manifester sa préoccupation face au silence du Conseil, depuis 2017, à l’égard des violations récurrentes de ses résolutions par la Corée du Nord.Pour la voix de la diplomatie américaine, le pays communiste multiplie ses provocations balistiques, l’organe sécuritaire n’ayant pas réussi à s’accorder sur le dossier nord-coréen. Miller a d’emblée appelé la Chine et la Russie, deux de ses membres permanents, à jouer de leur influence pour amener leur allié traditionnel à s’abstenir de telles actions et à revenir à la table des négociations.Sur la coopération militaire Pyongyang-Moscou, le diplomate a indiqué que tous ceux qui veulent la paix et la stabilité dans la péninsule, dont les Chinois, devaient s’en préoccuper.