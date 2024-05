Action collective des médecins : des internes commencent à remettre leur blouse

Photo : YONHAP News

Suite du bras de fer entre le monde médical et le gouvernement autour de l’augmentation du nombre d’étudiants en médecine.Pour les internes qui ont quitté leur travail au début du mouvement collectif, à savoir la quatrième semaine de février, le délai de trois mois est dépassé ou approche pour se présenter à l’examen de médecin spécialiste.Dans ce contexte, certains d’entre eux commencent à regagner leur poste. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, hier, ils étaient 659, 31 de plus que trois jours auparavant, dans les 100 hôpitaux qui les forment à travers le pays.D’après le vice-ministre de la Santé, un plus grand nombre de jeunes médecins en stage semble souhaiter leur emboîter le pas ou engager un dialogue avec l’exécutif, mais ils hésitent à le faire. En cause, dès qu’ils en font état, ils sont placés sous le feu des critiques de leurs collègues.Par ailleurs, le centre de gestion de cette crise médicale a annoncé qu’un total de 720 cas de préjudices découlant de l’action collective des praticiens avait été recensé.