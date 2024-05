Photo : YONHAP News

Des hackers nord-coréens présumés ont infiltré les boîtes mail personnelles de hauts responsables des armées et du ministère de la Défense sud-coréens. La Police et l’armée ont ouvert une enquête conjointe.Le piratage a donc visé des comptes de courriers électroniques personnels, et non pas les officiels ou les serveurs des forces armées.Afin de bloquer les dégâts supplémentaires, le ministère en a informé chaque individu ciblé et a mis en place des mesures afin de sécuriser leur messagerie électronique.