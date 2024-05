Affaire Chae : Yoon Suk Yeol met son veto sur la loi pour la nomination d’un procureur indépendant

Photo : YONHAP News

Comme on s'y attendait, Yoon Suk-yeol a demandé, aujourd’hui, aux députés de débattre à nouveau la loi visant à nommer un procureur indépendant chargée d’enquêter sur les soupçons pesant notamment sur le Bureau présidentiel et le ministère de la Défense.Ceux-ci sont suspectés d’avoir déformé les résultats des investigations internes du Corps des Marines sur les circonstances de la mort d’un de ses soldats. Et ce, afin de retirer quelques noms de la liste des principaux responsables épinglés de l’accident. Le militaire conscrit, Chae Su-geun, est décédé, emporté par le courant, lorsqu’il participait à des opérations de recherche des personnes portées disparues après des inondations dans le sud-est du territoire. C’était en juillet dernier.La législation a été votée le 2 mai par l’Assemblée nationale en l’absence de la quasi-totalité des élus de la formation de Yoon. Celui-ci avait jusqu’à demain pour décider d’y opposer son veto ou non. Et la veille, c’est donc chose faite.Il s’agit du dixième texte sur lequel le chef de l’Etat a mis son veto depuis sa prise de fonction, il y a tout juste deux ans.Plus tôt dans la journée de ce mardi, son gouvernement a entériné, en conseil des ministres, une requête en ce sens et le président de la République l’a donc approuvée.