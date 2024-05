Météo : mauvaise qualité d’air dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

En cet avant-dernier mercredi du mois de mai, le temps est clair mais quelque peu nuageux, notamment ce matin. Le ciel se découvrira peu à peu tout au long de la journée pour laisser place à un grand soleil. Cependant, prudence est de mise ce matin dans la région métropolitaine : l’indice de pollution indique que l’air est très chargé en particules fines, il est donc recommandé de porter un masque lors de déplacements en extérieur.Côté températures, sur le chemin du travail, il fait doux. Il faut compter 16°C à Séoul, tout comme à Cheongju et dans le Jeolla du Sud. Il fait 15°C à Suwon, Jeonju et Daejeon, ainsi qu’à Busan et Gangneung. La maximale est pour l’île insulaire de Jeju qui voit son mercure grimper jusqu’à 18°C.Dans la seconde partie de journée, il fera encore chaud. En effet, la capitale enregistrera des températures allant jusqu’à 26°C, comme Mokpo. Mais la maximale sera pour les régions intérieures qui, de Cheongju à Gwangju, en passant par Andong, verront leur thermomètre afficher 29°C. La minimale, elle, sera pour Jeju et Busan avec 24°C.