« Edvard Munch : au-delà du cri », c’est le titre de l’exposition qui s’ouvre aujourd’hui au Seoul Arts Center. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un événement mettant en lumière les œuvres du grand peintre et graveur expressionniste norvégien.Quelque 140 pièces venues non seulement du musée Munch à Oslo, mais aussi des Etats-Unis, du Mexique ou encore de Suisse accueilleront le public sud-coréen jusqu’au 19 septembre. Notons qu’il s’agit de la plus grande exposition de Munch en Asie.L’organisateur a souhaité que « Edvard Munch : au-delà du cri » permette aux visiteurs de découvrir l’univers de l’artiste et ce, au-delà de son tableau emblématique du « Cri ».