PPA : le Premier ministre demande de préparer des mesures pour empêcher la propagation

Photo : YONHAP News

Un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA) a été signalé, mardi, à Cheorwon, dans le Gangwon. Il s’agit d’une première depuis environ huit mois. Le dernier, rappelons-le, avait été découvert en septembre dans une ferme à Hwacheon, dans la même province du nord-est de la Corée du Sud.En détails. La ferme concernée se localise donc près de la frontière intercoréenne et élève plus de 1 200 porcs. Ayant récemment perdu 30 d’entre eux, elle avait contacté, hier, les autorités.En apprenant cette mauvaise nouvelle, le Premier ministre Han Duck-soo a demandé au ministère de l’Agriculture de rester vigilant et de préparer des mesures afin d’empêcher la propagation de la maladie virale. Cette dernière, qui touche les porcs et sangliers, entraîne une mortalité élevée chez les bêtes infectées.