Sommet sur l'IA : Yoon plaide pour une technologie sûre, novatrice et inclusive

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a promis que la Corée du Sud, en tant que membre responsable de la communauté internationale, s'efforcerait de promouvoir de manière harmonieuse la sécurité, l'innovation et l'inclusion de l'intelligence artificielle (IA). Le chef de l'Etat sud-coréen a fait cette déclaration lors du discours d'ouverture du sommet mondial sur l'IA de Séoul, lors de la session des dirigeants, tenue mardi en visioconférence.Ce sommet, qui se déroule sur deux jours entre hier et aujourd’hui, en est à sa deuxième édition après celle organisée en novembre dernier au Royaume-Uni. Il est co-présidé par le numéro un sud-coréen et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.Dans son discours, Yoon a affirmé que la technologie de l'IA évoluait à un rythme sans précédent, notamment avec l'émergence de sa forme générative. Avant d’ajouter qu’elle aura forcément un impact considérable dans l’évolution de la société humaine.Le chef de l’Etat sud-coréen a indiqué avoir toujours souligné la nécessité de définir de nouvelles normes numériques en réponse aux changements rapides induits par l'IA. Avant de rappeler que Séoul avait établi la Charte des droits numériques en septembre dernier.Le numéro un du pays du Matin clair a également affirmé qu'il était primordial d'assurer la sécurité de l'IA. Objectif : minimiser ses effets négatifs et protéger le bien-être et la démocratie de notre société. Il a ensuite salué les efforts déployés par certaines nations, dont la Corée du Sud, pour créer des instituts dédiés à ce domaine.Par ailleurs, le sud-Coréen a plaidé pour l'innovation de l'IA. Cette dernière offrirait, selon lui, un nouveau levier de croissance à l'économie mondiale et permettrait de répondre à des défis planétaires comme la pollution environnementale. Enfin, il a également insisté sur l'inclusion de cette technologie dans le quotidien de tous, quelques soient leur lieu de vie et leur niveau de revenu.A l'issue de cette réunion, une déclaration dite de Séoul pour une IA sûre, novatrice et inclusive a été adoptée par les leaders des pays participants, dont notamment les nations du G7, l'Union européenne, l'Australie ou Singapour.