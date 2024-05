Chef de la diplomatie russe : Washington pourrait planifier un conflit armé dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré, mardi, qu'il n'excluait pas la possibilité que les Etats-Unis et leurs alliés planifient de transformer la situation dans la péninsule coréenne en un conflit armé.Selon l'agence de presse Sputnik, Sergueï Lavrov a tenu ces propos lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la réunion des chefs de la diplomatie de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), tenue à Astana, la capitale du Kazakhstan.Le haut diplomate russe a fait remarquer que les USA menaient des actions provocatrices dans la région proche de la Corée du Nord. Avant d'ajouter que ces manœuvres pourraient faire partie d'un de leur plan et de leurs pays satellites visant à susciter de l'instabilité dans la péninsule. Lavrov a également affirmé que Pyongyang avait déjà exprimé de sérieuses préoccupations quant aux provocations effectuées par Washington et ses alliés régionaux dans le but de faire dégénérer la situation.L'agence Sputnik a expliqué que les provocations en question incluent divers types d'exercices militaires terrestres, aériens et maritimes, tels que les entraînements conjoints sud-coréano-américains ou ceux élargis avec la participation du Japon ou de l'Australie. Elle a ajouté que ces opérations visent à dissuader les menaces nucléaires et balistiques du régime de Kim Jong-un et se déroulent donc généralement à proximité de ce dernier, faisant grimper la tension dans la région.