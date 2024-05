Indice des prix à la production : hausse de 0,3 % en avril

Photo : YONHAP News

L'indice des prix à la production (IPP) s’est élevé à 119,12 en avril, soit 0,3 % de plus que le mois précédent. Il a ainsi progressé pour le cinquième mois d’affilée.Selon les chiffres rendus publics, ce matin, par la Banque de Corée (BOK), il s’agit d’une hausse de 1,8 % sur un an, contre celle de 1,5 % enregistrée en mars. Cet accroissement peut notamment s’expliquer par celui des indices pour les produits industriels et les services. Ceux-ci ont crû respectivement de 0,7 et de 0,2 %.En revanche, l’IPP pour les produits agricoles et halieutiques, qui avait poursuivi sa tendance haussière, a baissé de 3 % en glissement mensuel. Leurs prix ont chuté de 4,9 et de 4,2 % en un mois. Néanmoins, leur indice reste 11,6 % plus élevé que celui affiché un an plus tôt.Quant à l’indice des prix de l'offre intérieure, qui mesure les prix à la production dans chaque étape de production, les matières premières ont bondi de 2,6 %. Les biens intermédiaires et finaux ont vu leur indice augmenter de 1 et de 0,5 %.L'indice des prix à la production dit « total », qui prend en compte l’ensemble des produits mis sur le marché intérieur tout comme les exportations, a chuté de 102 %.