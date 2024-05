Séoul va verser 2 millions de dollars à l’AIEA pour agir contre les menaces nucléaires

Photo : YONHAP News

La seconde vice-ministre des Affaires étrangères, Kang In-sun, a assisté à la quatrième Conférence internationale sur la sécurité nucléaire (ICONS 2024). Organisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), elle a débuté lundi à Vienne. C'est ce qu'a annoncé son ministère aujourd'hui. Il s’agit de la conférence mondiale du plus haut niveau sur la sécurité atomique.Dans son discours liminaire, la haute diplomate a déclaré que la Corée du Sud continuerait de joindre ses efforts à ceux de la communauté internationale pour renforcer la sécurité nucléaire. Objectif : prévenir le terrorisme. Dans la foulée, elle a annoncé une contribution de son pays à hauteur de 2 millions de dollars au financement des actions engagées par l'AIEA.Kang a également fait savoir que Séoul participerait activement aux discussions sur trois points fondamentaux. Tout d’abord, le soutien à la sûreté et à la sécurité des centrales nucléaires en Ukraine, ainsi que sur la coopération pour le développement des programmes internationaux de formation, et sur la sécurité nucléaire liée aux réacteurs modulaires de petite taille (SMR).Par ailleurs, l’ancienne journaliste a profité de son déplacement pour rencontrer des représentants d'institutions nucléaires internationales. Mardi, elle s'est entretenue avec le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, et la veille, avec le secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Robert Floyd.