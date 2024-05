Kim III se rend à une école de formation des cadres du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a participé, hier, à la cérémonie de fin des travaux de l’Ecole de formation des cadres centraux du Parti des travailleurs, à Pyongyang. Ceux-ci avaient débuté en avril 2023, et ont pris fin en un an et un mois. Sa dernière visite ne remonte qu’à mercredi dernier.Selon les médias du pays communiste, Kim Jong-un a souligné dans son discours que la construction de cet établissement constituait la question la plus importante pour poursuivre le Kimilsungisme et le Kimjongilisme. Il a aussi proposé aux élèves, comme leur première tâche révolutionnaire, de s’armer de l’idéal, de la foi et de l’esprit de la première génération de cadres qui a établi le parti.Par ailleurs, des portraits de l’actuel leader nord-coréen étaient accrochés sur des murs de l’école juste à côté de ceux de son grand-père et son père, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Le ministère sud-coréen de la Réunification a estimé que c’était un cas exceptionnel, disant que le royaume ermite met en avant l’image de Kim III comme un dirigeant idéologique.