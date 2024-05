Travail forcé sous l’occupation : la famille d’une des victimes gagne partiellement contre Kawasaki Heavy Industries

Photo : YONHAP News

La famille de l’une des victimes du travail forcé au Japon pendant la colonisation a obtenu gain de cause, dans un procès engagé contre une entreprise japonaise, pour lui réclamer un dédommagement.Le tribunal du district de Gwangju, situé dans le sud-ouest de la Corée du Sud, a condamné ce mercredi Kawasaki Heavy Industries à verser un peu plus de 15 millions de wons, soit environ 10 000 euros, de dommages et intérêts au fils de l'ancien ouvrier forcé, Kim Sang-gi, aujourd'hui défunt. Originaire de Suncheon dans la province de Jeolla du Sud, ce dernier fut mobilisé de force par la compagnie nippone pour travailler dans son usine de fabrication de véhicules ferroviaires dans la préfecture de Hyogo. C’était entre février et août 1945, juste avant la Libération donc.Lors du procès, les avocats de la défense ont invoqué l'absence de preuves suffisantes pour démontrer les préjudices causés, à part le témoignage écrit laissé par Kim. Mais ceux du plaignant ont fait état de documents officiels prouvant l'existence du travail forcé auquel ce dernier a été soumis. Et les juges ont accepté les arguments de ces derniers. Sept autres membres de la famille de la victime ont en revanche vu leur demande de compensation rejetée par le tribunal.Ce procès, intenté en janvier 2020, avait été retardé en raison du COVID-19. Les plaidoiries ont commencé l'an dernier, et le jugement de première instance a finalement été rendu après plus de quatre ans.