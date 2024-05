Séoul et Jakarta discutent de l’élargissement de la coopération économique

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a tenu, ce matin, une réunion avec le ministre indonésien de coordination des Affaires économiques, dans un grand hôtel, à Séoul.Ahn Duk-geun et Airlangga Hartarto ont estimé que la coopération entre les deux pays avait été renforcée à travers quatre sommets tenus au cours de ces deux dernières années. Par conséquent, les échanges commerciaux et les investissements entre Séoul et Jakarta se sont multipliés.Les deux officiels se sont aussi accordés pour se servir de plateformes commerciales, telles que l’accord de partenariat économique de large portée (CEPA) et le Partenariat de coopération économique régional global (RCEP), pour renforcer la coopération économique bilatérale.Ce n’est pas tout. Ahn a demandé à son interlocuteur de faire en sorte que les entreprises sud-coréennes puissent mener leurs activités de manière stable en Indonésie. Avant de rappeler que ces firmes contribuent à la croissance économique du pays d’Asie du Sud-Est.