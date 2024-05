Photo : YONHAP News

Le girls band ILLIT reste dans le classement « Billboard 200 » pour la huitième semaine consécutive avec « Magnetic ».Selon les classements mis à jour, mardi, par le magazine américain, le titre du premier mini-album du nouveau groupe de Hybe s’est hissé à la 17e place dans le Global 200, et à la 11e dans le Global hors Etats-Unis. Le morceau avait figuré dans le Billboard Hot 100 et le classement britannique Official Singles Top 100 en même temps.L’album de Seventeen, « 17 Is Right Here », a occupé, lui aussi, le 69e rang du Billboard 200. Le boys band Stray Kids a débuté à la 90e place du Billboard Hot 100 avec sa nouvelle chanson enregistrée avec Charlie Puth, « Lose My Breath ».