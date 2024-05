Indice BSI : la confiance des entrepreneurs continue de progresser en mai

Photo : YONHAP News

Les entreprises ont continué de gagner en confiance en mai. C’est ce qu’a révélé, aujourd’hui, la Banque de Corée (BOK).D’après l’enquête mensuelle publiée par cette dernière, l’indice de confiance chez les entrepreneurs (BSI) a augmenté de deux points sur un mois pour s’élever à 73. Le chiffre poursuit ainsi sa tendance haussière, et ce, depuis mars.Par secteur, l’indice BSI de l’industrie manufacturière s’est établi à 74. C’est un point de plus qu’en avril. En effet, la hausse des exportations automobiles s’est traduite par celle de la demande pour les pièces détachées. La construction navale a contribué, elle aussi, à relever la demande en machines et équipements concernés.Quant à l’industrie non manufacturière, son indice BSI a été de 72. Il s’agit d’une hausse de trois points en glissement mensuel. Plus concrètement, les ventes en gros et au détail ont marqué un bond de huit points, et le transport et l’entreposage une hausse de sept points.Pourtant, l'indicateur du sentiment économique (ESI), qui englobe la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs, a connu un recul de 0,7 point pour s’élever à 93,8.Pour juin, le secteur manufacturier devrait augmenter de deux points à 76. Quant à celui non manufacturier d’un point à 72.