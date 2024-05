Météo : un jeudi sous le soleil

Photo : YONHAP News

En cet avant dernier jeudi du mois de mai, il fait très beau au pays du Matin clair et cette tendance va se poursuivre toute la journée.Sur le chemin du travail, les températures sont douces. La minimale est pour Chuncheon avec 13°C, mais le mercure augmente vite dans les autres régions. Il faut compter 16°C dans l’aire métropolitaine, 17°C dans le Jeolla, 18°C à Busan ainsi que sur l’île méridionale de Jeju et même 22°C à Gangneung.Dans la deuxième partie de journée, il fera chaud. Daegu enregistrera la maximale avec 32°C, et il fera 30°C à Andong, Cheongju ainsi qu'à Daejeon. Le mercure affichera 29°C dans le Jeolla du Nord, et il fera légèrement plus doux sur la côte sud tout comme dans la capitale avec des températures avoisinant les 26°C.