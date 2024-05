Droits humains en Corée du Nord : Julie Turner assure la continuité de la politique américaine

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul, la représentante spéciale du département d’Etat américain pour les droits humains en Corée du Nord a accordé, hier, une interview exceptionnelle à la KBS.A cette occasion, Julie Turner a estimé que, même en cas de retour de Donald Trump à la Maison blanche, les Etats-Unis maintiendraient leur politique actuelle visant à améliorer les droits dans le nord de la péninsule.L’émissaire est aussi revenue sur la loi contre « les pensées réactionnaires », adoptée par le régime de Kim Jong-un en 2020. Un texte qui interdit la consommation des contenus étrangers. « En dépit du durcissement du contrôle des frontières depuis le début de la pandémie de coronavirus, les nord-Coréens peuvent toujours avoir accès à des informations extérieures », a-t-elle dit.Turner a cependant admis qu’il est devenu beaucoup plus difficile de les tenir au courant de ce qu’il se passe hors de leurs frontières. Avant d’évoquer la nécessité de poursuivre les investissements afin de trouver un nouveau dispositif utile pour mieux les en informer. Sans pour autant donner de précisions.Sur la question des civils enlevés dans le passé par le pays communiste, qu’ils soient sud-Coréens ou Japonais, la diplomate a souligné l’importance pour Séoul, Washington et Tokyo de conjuguer leurs efforts pour la régler.Pourtant, Turner a voulu éviter de commenter les propos récemment tenus par des hauts responsables gouvernementaux et des hommes politiques américains, parmi lesquels le sous-secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink. Au début du mois, ceux-ci ont rencontré les représentants des familles de ces kidnappés nippons. Ils ont alors affirmé ne pas s’opposer à un éventuel échange entre le rapatriement de ceux-ci et la levée des sanctions contre Pyongyang.Enfin, la représentante américaine a exhorté la Chine à autoriser l’Agence onusienne pour les réfugiés à examiner le dossier des transfuges nord-coréens sur son sol, avant de les renvoyer, de force, chez eux.