Nouveau coup de fil entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangère, Cho Tae-yul, s’est entretenu hier au téléphone avec son homologue japonaise, Yoko Kamikawa. Avec au menu de la conversation : les résultats du récent voyage du sud-Coréen à Pékin et la rencontre prochaine des dirigeants des trois pays.Concernant son déplacement dans la capitale chinoise, Cho a expliqué avoir eu un « dialogue franc » avec ses interlocuteurs. Et d’ajouter que son enjeu significatif est que les deux Etats ont convenu de « gérer de manière stable » leurs relations.Le plus haut diplomate sud-coréen a par ailleurs souhaité faire du prochain sommet trilatéral une occasion de développer aussi les liens Séoul-Tokyo, déjà réchauffés après l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk Yeol. Sachez que les trois principales nations d’Asie du Nord-est envisagent de le tenir les 26 et 27 mai à Séoul.En retour, Kamikawa a, elle aussi, proposé de continuer la coopération pour organiser cette réunion avec succès.Selon les explications de la diplomatie du pays du Matin clair, les deux parties en ont profité pour échanger sur les contentieux qui les préoccupent en ce moment. Parmi eux, l’affaire Line, la messagerie instantanée développée par le géant de l'Internet sud-coréen, Naver, et la plus utilisée dans l’Archipel.