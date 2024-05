Salaire moyen : la Corée du Sud en 19e position sur les 38 pays de l’OCDE

Photo : YONHAP News

En 2022, les salaires moyens des travailleurs sud-coréens représentaient plus de 90 % de la moyenne des 38 Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Et leur écart continue de se réduire.Les chiffres sont parlants. A en croire les données publiées, hier, par l’institution basée à Paris, dans le pays du Matin clair, il y a deux ans, un salarié a touché 48 900 dollars en moyenne. Soit 91,6 % plus exactement de la moyenne de la zone de l’OCDE. Un niveau historiquement élevé. A titre de comparaison, ce taux était de 63,8 % en 1992.Pour être plus précis, cette année-là, la rémunération moyenne annuelle d’un salarié n’a atteint que quelque 26 000 dollars. Elle a dépassé la barre des 40 000 dollars pour la première fois en 2011.La Corée du Sud a ainsi occupé, en 2022, la 19e place du classement de l’institution. C’est l’Islande qui a dominé la liste, devant le Luxembourg et les Etats-Unis. Quant au Japon, il s’est classé au 25e rang. Le salaire moyen annuel d’un sud-Coréen était 1,2 fois plus important que celui d’un Japonais.Il y a cependant une ombre au tableau : le fossé salarial entre les sexes, selon la taille des entreprises ou encore selon le mode de travail, est toujours très grand. En 2022, l’inégalité hommes-femmes s’est élevée à 31,2 %, le chiffre le plus élevé parmi les membres de l’OCDE.