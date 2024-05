Kyodo News : Yoon et Kishida prévoient un nouveau tête-à-tête en marge du sommet trilatéral avec Pékin

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen, le Premier ministre japonais et son homologue chinois vont se rencontrer à Séoul, les 26 et 27 mai, si les trois pays s’y entendent définitivement.Or, en marge de ce sommet trilatéral, Yoon Suk Yeol et Fumio Kishida pourront s’entretenir, de nouveau, en tête-à-tête le 26. C’est en tout cas ce qui a été annoncé par l'agence Kyodo News : une coordination est en cours dans ce sens entre leurs gouvernements.Si les deux hommes se retrouvent, il s’agira de leur première entrevue en six mois. La dernière en date remonte à novembre dernier à San Francisco, où a eu lieu le sommet de l’Apec, forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique.D’après des sources diplomatiques citées, hier, par le média nippon, Yoon et Kishida afficheront une nouvelle fois leur volonté ferme de travailler main dans la main avec les Etats-Unis face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.Kyodo News a aussi évoqué la possibilité pour les deux dirigeants d’aborder le dossier qui a récemment suscité l’ire des sud-Coréens, celui de la messagerie instantanée Line. C’est une application développée par le géant de l'Internet sud-coréen, Naver, et la plus utilisée au Japon.