IA : le sommet mondial de Séoul se termine sur une déclaration ministérielle

Photo : KBS News

Le deuxième sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA) s’est achevé, hier, à Séoul, après deux jours de discussions. Il s’est déroulé en deux sessions séparées : l’une de chefs d’Etat ou de gouvernement, lundi soir en visioconférence, et l’autre de ministres, hier, en présentiel.A l’issue de la réunion ministérielle, les 28 pays et organisations internationales ont adopté la déclaration de Séoul visant à promouvoir la sécurité, l’innovation et l’inclusion de cette révolution technologique. Le texte porte aussi sur la vision de la Corée du Sud pour l’IA et le semi-conducteur, et ce, afin de faire face à l’explosion de la demande d’électricité liée à cette technologie.Plus tôt dans la journée, pas moins de 70 hauts responsables de différents pays ont eux aussi discuté sur les trois enjeux cités, et ce dans le cadre de leur « table ronde ». Parmi les participants figuraient la ministre britannique de la Science, de l'Innovation et de la Technologie, Michelle Donelan, et la secrétaire d’Etat française au Développement et aux Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, entre autres. Sachez que le pays du Matin clair et le Royaume-Uni ont co-organisé le sommet.Après la clôture de la conférence, le ministre sud-coréen de la Science et des TIC, Lee Jong-ho, a déclaré avoir pu constater que son pays peut désormais proposer lui aussi à la communauté internationale un agenda dans le secteur des hautes technologies, comme l’IA.