K-Culture : vers une nouvelle stratégie de politique culturelle internationale

Photo : YONHAP News

Les centres culturels coréens à l'étranger vont voir leur rôle renforcé. Objectif : devenir des avant-postes dynamiques de promotion de la culture coréenne. Cette stratégie inclut l'évaluation et la dynamisation des programmes des 34 centres existants et l'extension des fonctions des instituts Sejong dans les régions sans centre culturel. C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui, le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.En outre, les exportations de contenus culturels seront diversifiées pour inclure non seulement la K-pop, mais aussi la culture traditionnelle, l'artisanat, la mode et l'édition. Dix nouveaux centres d'affaires seront établis cette année dans des pays comme Singapour et l'Australie, avec un objectif de 50 centres d'ici 2027, pour aider les entreprises de contenus à s'implanter à l'étranger.Pour soutenir cette expansion, le gouvernement augmentera les aides financières, renforcera la protection des droits d'auteur et formera des traducteurs spécialisés. Le programme « Korea Season » sera également étendu pour promouvoir la culture coréenne à travers des événements dans une dizaine de pays chaque année.