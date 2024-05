Vers un été plus chaud et humide que la normale

Photo : KBS News

Cet été devrait être plus chaud que la normale, avec des précipitations abondantes. Selon les prévisions de l'Agence météorologique coréenne publiées aujourd'hui, les températures de juin et d'août ont 50 % de chances d'être supérieures à la moyenne, tandis que celles de juillet en ont 40 % d'être similaires ou supérieures à la normale.Météo Corée a également expliqué que l'élévation des températures de surface de la mer dans l'ouest tropical du Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique, ainsi que la réduction de la couverture neigeuse en Europe, pourraient favoriser des vents chauds. Cependant, une couverture neigeuse plus importante au Tibet pourrait modérer cette hausse des températures.Les précipitations devraient, elles, être proches de la moyenne en juin et plus abondantes en juillet et août.