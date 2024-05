La BOK maintient son taux directeur et révise à la hausse sa prévision de croissance pour 2024

Photo : YONHAP News

Sans aucune surprise, la Banque de Corée (BOK) a laissé son taux directeur inchangé, à 3,5 %. Et ce, pour la quatrième réunion d’affilée depuis le début de l’année.Son comité de politique monétaire, qui a pris cette décision aujourd’hui, a expliqué ce 11e gel consécutif depuis février 2023 par deux principaux facteurs. A savoir que l’inflation n’est pas encore tombée jusqu’à l’objectif fixé. Et qu’il y a toujours des incertitudes quant au taux de change entre la devise nationale et le dollar américain ainsi que concernant le prix du pétrole.De fait, les prix à la consommation ont progressé de plus de 3 % en février et en mars, avant de repasser sous ce seuil le mois dernier. Cela dit, le cours du panier de courses a flambé, dopé par celui des produits agricoles, halieutiques et d’élevage.Ce jeudi, la banque centrale a également publié sa prévision de croissance réactualisée. Elle table désormais sur une hausse du PIB de 2,5 % en 2024, 0,4 point de plus que sa précédente estimation. Le FMI a fait état de 2,3 %, le KDI, think tank sud-coréen, et l’OCDE de 2,6 %.Pour l’année prochaine, la BOK a révisé son pronostic à la baisse : de 2,3 à 2,1 %.