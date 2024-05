Revenu mensuel réel des ménages : baisse de 1,6 % entre janvier et mars

Photo : KBS News

Entre janvier et mars derniers, le revenu mensuel moyen de chaque ménage a progressé de 1,4 % par rapport à la même période de l’an dernier. Son montant a alors atteint 5 120 000 wons, soit 3 470 euros. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Pourtant, le revenu réel a diminué de 1,6 %, si on tient compte de l’inflation, qui est de 3 % en moyenne. C’est la baisse la plus importante depuis sept ans pour un premier trimestre.Pire encore, en dépit de la hausse des prix, les salaires ont, au contraire, reculé de 1,1 %, mais de 3,9 % si l’inflation est prise en compte. C’est du jamais-vu pour un premier trimestre.En ce qui concerne les dépenses, un foyer y a consacré en moyenne 3 980 000 wons, environ 2 700 euros. Soit un bond de 2,5 % sur un an.