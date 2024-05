Sommet trilatéral Corée-Japon-Chine prévu les 26 et 27 mai à Séoul

Photo : YONHAP News

Une réunion trilatérale entre la Corée, le Japon et la Chine se tiendra de nouveau après 4 ans et 5 mois. Kim Tae-hyo, principal conseiller adjoint la sécurité nationale, a annoncé, aujourd’hui, que le 9e sommet de trois nations se tiendrait pendant deux jours, ce dimanche et lundi, à Séoul.Lors d'un briefing au bureau présidentiel de Yongsan, Kim a déclaré que l'après-midi du premier jour, le 26 mai, des réunions seront organisées avec le Premier ministre chinois, Li Qiang, suivies d'un sommet Corée-Japon avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.Il a ajouté que le matin du deuxième jour, le 27 mai donc, le sommet trilatéral est prévu, précisant que « le président Yoon, le Premier ministre japonais Kishida et le Premier ministre Li participeront ensemble au sommet d'affaires trilatéral, prononceront chacun un discours et encourageront les hommes d'affaires des trois pays présents à l'événement ».La dernière fois que la réunion Corée-Japon-Chine a eu lieu remonte à décembre 2019 à Chengdu, en Chine.