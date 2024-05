Semi-conducteurs : Yoon veut miser sur la compétitivité des puces non-mémoire

Photo : YONHAP News

Le président de la République fait du semi-conducteur un thème récurrent de ses récentes interventions publiques, comme c’est le cas aujourd’hui.Au cours d’une conférence économique consacrée au secteur, Yoon Suk Yeol a demandé au ministère concerné, celui de l’Industrie et du Commerce, d’élaborer un plan pouvant faire date dans l’histoire pour renforcer la compétitivité de la filière, tout particulièrement celle des puces non-mémoire.Selon le chef de l’Etat, le succès de l’industrie sera déterminé par ces puces, qui représentent désormais deux tiers de l’ensemble des marchés, et qui deviennent aussi indispensables à l’intelligence artificielle au-delà des processeurs (CPU) et des unités de traitement graphique (GPU). Il faut donc absolument parier dessus.Le dirigeant a alors regretté que la part de son pays reste un peu plus de 1 % seulement sur le marché de la conception de circuits intégrés sur le modèle fabless. De plus, la Corée du Sud ne réussit pas encore à réduire son écart avec le géant taïwanais du secteur dans la fonderie de puces.Le président Yoon a souligné que l’Etat devrait apporter tout son soutien pour rendre l’industrie plus compétitive. Il a d’emblée annoncé la création d’un programme général en ce sens de l’ordre de 26 000 milliards de wons, soit plus de 17 milliards d’euros. Et de promettre de proroger le crédit d’impôt accordé aux fabricants de puces et aux autres firmes concernées. Ce dispositif devait disparaitre à l’origine à la fin de l’année.Dans le même temps, le locataire du Bureau de Yongsan s’est engagé à mettre en place un fonds de l’écosystème de semi-conducteurs de 1 000 milliards de wons.