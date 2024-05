Financement des GIs : fin des deuxièmes négociations Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont bouclé, aujourd’hui, à Séoul, le deuxième volet de leur nouvelle série de négociations visant à renouveler l’accord dit SMA. Un pacte en vertu duquel sera décidée la future contribution du pays du Matin clair au financement de soldats américains sur son sol.D’après un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, au cours des trois jours de discussions, les deux alliés ont pu mieux comprendre la position de l’autre sur le montant qu’ils souhaitent chacun prendre en charge. Et leurs délégués se sont engagés à poursuivre leurs concertations le plus souvent possible.Vous vous en souvenez peut-être. Ils se sont réunis pour la première fois fin avril à Hawaï pour commencer à négocier le traité à appliquer à partir de 2026. L’accord en vigueur devant expirer fin 2025. Cette fois, il s’agissait de leur deuxième rencontre du genre.Séoul demande à assumer un montant « de niveau raisonnable ». Pour sa part, Washington exige sa revalorisation, invoquant que 90 % de cet argent est utilisé en Corée du Sud.