Météo : des nuages à la pluie

Photo : YONHAP News

Pour ces derniers vendredi et week-end du mois de mai, le temps reste mitigé au pays du Matin clair. Aujourd’hui comme demain, il fera gris sur toute la partie nord du territoire, et il faudra même s’attendre, cet après-midi, à quelques gouttes de pluie dans la région de Daegu. Dimanche, cette tendance se poursuivra avec des averses qui se généraliseront dans tout le pays dans la seconde partie de journée. Et ce, malgré quelques éclaircies dans la matinée.Les températures entre aujourd’hui et demain seront relativement semblables. Sur le chemin du travail, il fait 16°C à Séoul, Daegu et dans le Jeolla du Sud. Comptons 18°C sur l’île insulaire de Jeju et 19°C à Yeosu et Busan. La minimale est de 13°C à Andong et le mercure grimpe jusqu’à 17°C à Gangneung. Dans l’après-midi, la maximale sera pour Gwangju avec 30°C. Il fera 25°C sur la côte sud, ainsi que dans la région métropolitaine. 28°C sont prévus dans les villes de Daegu, Daejeon et Cheongju, et il fera 20°C à Gangneung.Après-demain, en revanche, l’air sera légèrement plus frais dans la seconde moitié de journée. En effet, malgré des températures similaires à la veille le matin, la pluie rafraîchira l’atmosphère, notamment sur la côte sud. Il faudra donc compter 23°C de Busan à Mokpo. Dans le reste du territoire, le mercure sera similaire à la veille, avec une maximale de 28°C pour Daejeon.