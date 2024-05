Onu : la Corée du Sud va occuper la présidence du Conseil de sécurité en juin

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, va assumer la présidence tournante de celui-ci pendant le mois de juin. C'est ce qu'a annoncé l’ambassadeur sud-coréen à l'Onu, Hwang Joon-kook, lors d'une rencontre avec la presse, tenue hier à New York. C'est la première fois depuis mai 2014 que le pays du Matin clair occupe ce poste.Pendant cette période, Séoul prévoit d'organiser, comme événement phare, un débat public de haut niveau sur la cybersécurité. Ce dernier sera présidé par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul. Cette question est considérée comme étant directement et indirectement liée au problème nucléaire nord-coréen. Et ce, étant donné que Pyongyang fait appel activement au vol de cryptomonnaies pour financer le développement de ses armements.En outre, en tant que présidente, la Corée du Sud prévoit de convoquer, si nécessaire, des réunions supplémentaires sur les principaux enjeux de sécurité actuels, telles que la guerre dans la bande de Gaza et celle en Ukraine, en plus des sujets discutés régulièrement.