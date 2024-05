Tokyo : Pyongyang se concentre sur l’amélioration de ses capacités de développement d’armes

Photo : YONHAP News

Le ministère japonais de la Défense prévoit de publier, en juillet, un livre blanc sur la défense. Il rend public chaque année, toujours à la même période, ce rapport qui aborde les orientations de la politique de défense du pays et les tendances militaires de ses pays voisins.Kyodo News a annoncé hier que l’avant-projet de ce document comprend une mention selon laquelle la Corée du Nord s'efforcerait d'améliorer ses capacités, d'une manière qualitative, en matière de développement de ses armes nucléaires et de ses missiles.L’avant-projet du « Livre blanc de la défense pour 2024 » inclut également une analyse sur les lancements de missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide de type « Hwasong-18 » et de satellites de reconnaissance militaire par Pyongyang. Selon cette analyse, ce dernier cherche à diversifier ses systèmes d'armement et à améliorer ses capacités opérationnelles en matière d'armes nucléaires et de missiles. Et ce, en mettant l'accent sur la collecte d'informations, la surveillance et l'acquisition de moyens de reconnaissance.En ce qui concerne la Chine, ce document a maintenu l'expression de « plus grand défi stratégique sans précédent ». Elle avait été utilisée dans la stratégie nationale de sécurité, révisée par Tokyo en 2022. De plus, il a estimé que l'équilibre militaire entre la Chine et Taïwan penchait rapidement en faveur de la première. Quant à la coopération stratégique entre Pékin et Moscou, ce rapport exprime de fortes préoccupations en matière de sécurité.