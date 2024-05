Séoul sanctionne sept nord-Coréens et deux navires russes

Photo : KBS News

Séoul a imposé des sanctions unilatérales supplémentaires à sept ressortissants nord-coréens et à deux navires russes. Motif : leur implication dans des transactions d'armes entre Pyongyang et Moscou, violant ainsi les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, publié aujourd'hui, les individus concernés sont Rim Yung-hyuk, Han Hyuk-chol, Kim Jong-gil, Jang Ho-yung, Ri Gyung-sik, Ri Yong-min et Pak Gwang-hyuk.Parmi eux, Rim est le directeur général de la société d'Etat nord-coréenne, Korea Mining and Development Trading Corporation. Basée en Syrie, elle a été soumise à des sanctions du Conseil de sécurité le 24 avril 2009 pour implication dans le commerce d'armes Pyongyang-Moscou. Han, de son côté, a été impliqué dans l'importation de diesel russe, en représentant la société Sungnisan Trading Corporation. Cette dernière a été soumise à des sanctions unilatérales contre le royaume ermite par Séoul en octobre 2022. Les cinq autres individus, eux, sont affiliés à la société nord-coréenne Myungan sous la tutelle du département nord-coréen de l'Industrie militaire. Ils ont résidé illégalement à Vladivostok et ont mené des activités informatiques afin de ramasser des fonds pour le développement d'armes nucléaires et de missiles.Les deux navires russes, quant à eux, ont transporté des fournitures militaires dans plusieurs conteneurs entre la Russie et la Corée du Nord.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a continué de souligner que la coopération militaire constituait une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité, et également une menace sérieuse pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et du monde.