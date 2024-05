Samsung Electronics : les tests pour la fourniture de ses HBM se déroulent sans accroc

Photo : KBS News

Samsung Electronics a déclaré que ses tests pour fournir des mémoires à large bande passante (HBM) à Nvidia se déroulaient sans problème. Ceci en réponse à ce qu’avait rapporté un peu plus tôt Reuters. Selon l’agence de presse, ces essais ne seraient pas concluants à cause d’une chaleur excessive et d’une trop forte consommation d’énergie.Dans un communiqué publié aujourd'hui, le géant sud-coréen de l’électronique a fait savoir que les procédures étaient en cours, sans problème, avec divers partenaires mondiaux. Avant d’affirmer qu'il en effectuait une variété pour vérifier rigoureusement la qualité et les performances de ses HBM.Tout en soulignant qu’elle déployait constamment des efforts pour améliorer la qualité et la fiabilité de tous ses produits, la société a également ajouté qu'elle prévoyait de fournir les meilleures solutions à ses clients, grâce à ces efforts.