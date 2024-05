BOK : le secteur des semi-conducteurs devrait croître jusqu’à mi-2025

Photo : YONHAP News

Le marché des semi-conducteurs va continuer de progresser. Et ce, jusqu’au premier semestre 2025. Les exportations dans le secteur vont elles servir de levier de croissance économique pour la Corée du Sud. C’est ce qu’a analysé la Banque de Corée (BOK) dans un rapport publié aujourd’hui.Selon le document, le secteur mondial des puces électroniques a rebondi au début de l’année dernière, profitant du boom de l’Intelligence artificielle (IA) provoqué par ChatGPT 3.5. La BOK estime que cette embellie pourra encore se prolonger même après juin 2025. La raison : la concurrence des géants de la Big Tech est devenue féroce dans le domaine de l’IA. Ces derniers devraient augmenter leurs investissements. Et en plus de l’IA, la demande s’élargira à d’autres secteurs, tels que les mobiles et les PC.La banque centrale sud-coréenne a évoqué une autre raison à cette croissance : la difficulté de l’expansion de l’offre. Les entreprises peinent à obtenir la capacité à fabriquer des produits de pointe comme la mémoire à bande passante élevée (HBM), nécessaire pour produire les semi-conducteurs destinés au serveur de l’IA.La BOK a ajouté que, dans ce contexte, les investissements dans les installations liées à la production des puces et la construction des centres de données contribueraient à la relance économique sud-coréenne.