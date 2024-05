Sondage : la cote de popularité de Yoon se maintient à 24 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Yoon Suk Yeol se maintient autour des 25 %. C’est ce qu’a révélé un sondage que Gallup-Corée a mené entre les 21 et 23 mai auprès de 1 001 adultes.Plus précisément, le président de la République a recueilli 24 % d’opinions positives. Idem que pour la dernière enquête, effectuée entre les 7 et 9 mai. 67 % des personnes interrogées ont porté un jugement négatif sur l’action du gouvernement. Ce qui est aussi identique aux chiffres d’il y a deux semaines.Selon l’institut, ce sont la politique étrangère et le projet de hausse des admissions dans les facultés de médecine qui ont permis de conserver les avis favorables. Cependant, l’économie, l’inflation ou encore le manque de communication du chef de l’Etat sont toujours mal perçus auprès de la population.Quant à la popularité des formations politiques. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a enregistré une baisse de 5 points par rapport à la précédente étude pour atteindre 29 %. Le Minjoo a lui connu une hausse d’un point pour s’élever à 31 %.Ce sondage a été mené avec un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de 3,1 points.