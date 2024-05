Yoon reçoit l'ancien secrétaire d'Etat américain

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, hier, l'ancien secrétaire d'Etat américain. Ce dernier est venu au pays du Matin clair pour assister à l’Asian Leadership Conference.Yoon Suk Yeol a affirmé que Mike Pompeo, depuis qu’il avait été député, avait déployé de nombreux efforts afin de promouvoir les relations entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, la coopération trilatérale avec le Japon, ainsi que la dénucléarisation de la Corée du Nord. Avant de déclarer que l’alliance bilatérale, basée désormais sur le nucléaire, s’est encore élargie à la sécurité économique et à la technologie de pointe.Le chef de l’Etat a ajouté que la collaboration entre leurs deux nations, et aussi celle avec l’archipel, contribuera à la paix et la prospérité de la péninsule, voire à celle du monde, et a appelé son interlocuteur à continuer à y prêter une grande attention.L’ancien officiel américain, de son côté, a répondu qu’il ressentait que « la relation Séoul-Washington s’est encore plus fortifiée sous le leadership de Yoon, qui partage des valeurs universelles avec les USA ». Avant d’expliquer que leur alliance devrait se développer indépendamment de la situation intérieure de l’Amérique.Pompeo a également indiqué s’attendre à une coordination plus étroite sur le dossier nord-coréen, et à une augmentation de la compréhension des Etats-Unis sur l’alliance avec la Corée du Sud et la situation de la péninsule coréenne.