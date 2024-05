Coûts de la défense : Washington qualifie la discussion de « productive et d’effective »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené leur deuxième série de négociation sur l’accord des mesures spéciales, dites SMA, entre les 21 et 23 mai, à Séoul. Objectif : répartir les coûts pour financer le stationnement des GIs dans la péninsule.A la fin de réunion, Linda Specht, conseillère principale au département d'Etat américain, a déclaré avoir mené une discussion « productive et effective ». Avant d’ajouter que les USA poursuivaient leurs efforts pour trouver un accord mutuellement acceptable et qui soutient la sécurité collective.Selon l’officielle américaine, cette négociation sur les dépenses militaires fait non seulement partie de la défense conjointe, visant à protéger la paix et la prospérité des citoyens sud-coréens et américains, mais elle reflète aussi la volonté et l’engagement de Washington envers son alliance avec Séoul. Specht a ajouté que les Etats-Unis s’attendent à poursuivre très prochainement le dialogue.