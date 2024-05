Elèves en médecine : leur nombre va augmenter, une première en 27 ans

Photo : YONHAP News

Le nombre de places en écoles de médecine va bel et bien augmenter en Corée du Sud. C’est une première, en 27 ans. Et ce projet vient d’être approuvé par le Conseil coréen pour l'enseignement universitaire. Les facultés de médecine vont donc recruter 4 567 nouveaux étudiants pour l’année prochaine, soit 1 509 de plus que pour l’année universitaire de 2024.C’est le 6 février dernier que le gouvernement a lancé le plan d’augmentation du numerus clausus avec un soutien massif de l’opinion publique. Cependant, plus de neuf résidents sur dix ont quitté leur poste en signe de protestation, créant un désordre dans le milieu médical. Les professeurs se sont rangés du côté de leurs disciples en craignant la baisse de la qualité de l’éducation.A quand la fin du conflit ? Ce matin, le ministère de la Santé a une nouvelle fois exhorté les résidents à remettre leur blouse.